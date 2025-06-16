В Пушкине отметили трёхлетие движения «5 вёрст» «апельсиновым» забегом
Три года со дня создания отметило всероссийское спортивное движение «5 вёрст», в честь этого в Пушкинском округе провели праздничный забег по набережной реки Серебрянки. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
После забега, участниками которого стали несколько десятков человек, всех пригласили в кафе на набережной: там был организован мастер-класс по росписи спортивных фишек.«На юбилейную пробежку в субботу, 14 июня, участников пригласили приходить всё семьёй и обязательно нарядно одеться. Особенно приветствовались необычные костюмы, а цветом праздника был объявлен оранжевый», — говорится в сообщении.
Принять участие в движении «5 вёрст» может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте 5verst.ru, получить QR-код и прийти с ним в субботу на место старта.