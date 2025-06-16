В Пушкине отметили трёхлетие движения «5 вёрст» «апельсиновым» забегом

16 июня 2025, 17:06

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Три года со дня создания отметило всероссийское спортивное движение «5 вёрст», в честь этого в Пушкинском округе провели праздничный забег по набережной реки Серебрянки. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





