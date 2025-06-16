В Подмосковье началась регистрация на десятый гастрономический фестиваль
В Подмосковье начался прием заявок на участие в десятом юбилейном гастрономическом фестивале «Сыр. Пир. Мир». Зарегистрироваться для участия можно до 1 июля. К участию приглашаются фермеры, сыровары, мастера народных промыслов, владельцы пасек, а также производители молочной и мясной продукции, рыбы, колбас, хлебобулочных и кондитерских изделий, чая, вина и других натуральных товаров, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Фестиваль пройдет с 1 по 3 августа в деревне Дубровское, городской округ Истра. Организаторы ожидают участников из всех регионов страны. Подать заявку и ознакомиться с положением о проведении фестиваля можно на официальном сайте мероприятия — www.сырпирмир.рф.
К участию допускается только продукция, произведённая на территории России и соответствующая требованиям натуральности. Итоговый список участников будет опубликован 8 июля.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в прошлом году фестиваль за четыре дня собрал более 120 тысяч гостей. В мероприятии приняли участие около 300 производителей из свыше 50 регионов, включая Крым, Краснодарский край, а также Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую области и город Ростов-на-Дону.
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