В Подмосковье началась регистрация на десятый гастрономический фестиваль

16 июня 2025, 17:25

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье начался прием заявок на участие в десятом юбилейном гастрономическом фестивале «Сыр. Пир. Мир». Зарегистрироваться для участия можно до 1 июля. К участию приглашаются фермеры, сыровары, мастера народных промыслов, владельцы пасек, а также производители молочной и мясной продукции, рыбы, колбас, хлебобулочных и кондитерских изделий, чая, вина и других натуральных товаров, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.