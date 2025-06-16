Стартовала регистрация шахматистов на первый этап «Кубка Сергея Карякина»
21 июня в парке «Пехорка» в Балашихе состоится первый этап традиционного турнира по шахматам «Кубок Сергея Карякина». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Заявки на участие в турнире принимаются до 23:59 18 июня по ссылке.
Медали будут разыгрывать в пяти возрастных категориях. По традиции на турнире многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры с лучшим шахматистам соревнований.
«В рамках первого этапа среди юных шахматистов, представляющих в рейтинге Федерации шахмат России Московскую область, будут разыграны 24 путевки в финал международного детского турнира «Шахматные звёзды 5.0». Соревнования пройдут с 25 по 30 июня 2025 года на ВДНХ. Право представлять регион получат победители и призёры среди юношей и девушек, а также мальчиков и девочек», – уточнили в ведомстве.
У финалистов детских турниров будет возможность встретиться на одной сцене с ведущими шахматистами планеты, в том числе многократными чемпионами мира Хоу Ифань из Китая, Сергеем Карякиным и Валентиной Гуниной, российскими звёздами Владиславом Артемьевым, Александрой Горячкиной и Екатериной Лагно, Теймуром Раджабовым из Азербайджана, Амином Табатабаи из Ирана, Раунаком Садхвани из Индии и Бибисарой Асаубаевой из Казахстана.
«Кубок Сергея Карякина» проходит в парках Подмосковья с 2022 года. В этом году первый этап Кубка пройдет в новом месте – балашихинском парке «Пехорка». Второй этап состоится в День шахмат 20 июля в домодедовском парке «Ёлочки».
Соревнования организованы в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».