Стартовала регистрация шахматистов на первый этап «Кубка Сергея Карякина»

16 июня 2025, 17:12

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

21 июня в парке «Пехорка» в Балашихе состоится первый этап традиционного турнира по шахматам «Кубок Сергея Карякина». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Заявки на участие в турнире принимаются до 23:59 18 июня по ссылке.



Медали будут разыгрывать в пяти возрастных категориях. По традиции на турнире многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры с лучшим шахматистам соревнований.

«В рамках первого этапа среди юных шахматистов, представляющих в рейтинге Федерации шахмат России Московскую область, будут разыграны 24 путевки в финал международного детского турнира «Шахматные звёзды 5.0». Соревнования пройдут с 25 по 30 июня 2025 года на ВДНХ. Право представлять регион получат победители и призёры среди юношей и девушек, а также мальчиков и девочек», – уточнили в ведомстве.