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В Раменском городском округе приводят в порядок дороги после зимы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

С приходом тёплой и сухой погоды встал вопрос о приведении дорог в порядок после зимы. Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев принял участие в еженедельном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Встреча прошла в формате видеоконференции, и одной из ключевых тем стало приведение дорожной инфраструктуры в готовность к весенне-летнему сезону.

В рамках подготовки проводится комплекс мероприятий: переоснащение дорожной техники, уборка проезжей части, обслуживание водопропускных систем, ремонт покрытия и устранение дефектов. Кроме того, ведутся работы по повышению безопасности движения, благоустройству дорожных объектов и санитарной очистке прилегающих территорий.

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В Подмосковье за месяц отремонтировали 50 подъездов по заявкам жителей
11 марта 2025, 18:06

Фото: пресс-служба министерства о содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Управляющие компании Московской области отремонтировали в феврале 50 подъездов в многоквартирных домах по заявкам жителей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Состояние подъезда отражает эффективность управляющей организации. Ремонт должен проводиться каждые пять лет, а в некоторых случаях периодичность этих работ сокращается до трех», — сказал зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В рамках текущего ремонта управляющие организации меняют стёкла, обновляют изношенные полы и ступени, ремонтируют почтовые ящики и меняют стёкла.

Отмечается, что заявки на ремонт подъездов поступили через Единую диспетчерскую службу.

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Экспорт агропромышленной продукции Подмосковья вырос более чем на 50%
11 марта 2025, 17:53

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За два месяца 2025 года экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Московской области увеличился на 56% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Рост отмечен сразу по нескольким видам товаров.

«Подмосковье укрепляет роль агрохаба в Центральном федеральном округе. В этом году за 2 месяца увеличили отгрузки зерновых в стоимостном выражении в 8,5 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, продукции масложировой отрасли — в 2,1 раз. Также вырос экспорт мяса более чем на 71%, молочной продукции — на 22,4%, рыбы и морепродуктов — на 2,4%», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Продукция из Московской области оставляется в более чем 80 стран, среди ключевых партнёров — Беларусь, Казахстан, Китай, Узбекистан и Азербайджан.

Кроме того, по итогам 2024 года регион занял первое место в России по экспорту отдельных видов продовольствия в стоимостном выражении.

Так, из Подмосковья поступило 77% от общего объёма российского экспорта говядины, 70% — кисломолочных продуктов, 55% — сыров и творога, 44% — свинины, 33% — мяса птицы, 26% — напитков, 37% — охлаждённой рыбы и 24% — переработанных фруктов, овощей и орехов.

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#подмосковье
#экспорт
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#продукты
#апк
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Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла жителю Сергиево-Посадского округа
11 марта 2025, 17:41

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)

Житель Сергиево-Посадского округа, унаследовавший после смерти родителей квартиру с большими долгами за жилищно-коммунальные услуги, обратился за помощью к омбудсмену Московской области Ирине Фаевской. Особенность ситуации состояла в том, что сейчас заявитель и его сестра забоятся о младших братьях, поэтому возможность выплатить долг пока нет, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Для того, чтобы помочь заявителю, я обратилась с вопросом относительно реструктуризации долга в региональное министерство соцразвития и к главе Сергиево-Посадского округа. Обстоятельства, в которых оказался заявитель, были приняты во внимание, и вопрос о реструктуризации долга решили положительно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что часть пени по долгам за ЖКУ списали, кроме того, семье помогли с получением материальной помощи.

Обратиться к подмосковному омбудсмену можно онлайн — через официальный сайт или по электронной почте upchmo@mosreg.ru, а также по телефону: 8-498- 602-32-20.

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В Подмосковье стартовал приём заявок на участие в «Школе фермеров»
11 марта 2025, 17:26

Фото: пресс-служба istockphoto.com/shironosov

Приём заявок на конкурсный отбор в образовательный проект «Школа фермера» стартовал в Московской области, он продолжится до 13 апреля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Образовательный проект адресован начинающим фермерам, а также тем, кто только собирается посвятить себя сельскому хозяйству. Обучение будет проводиться по двум направлениям: «Технологии современного животноводства на базе крестьянско-фермерского хозяйства» и «Технологии современного растениеводства на базе крестьянско-фермерского хозяйства», — говорится в сообщении.
Обучение начнётся 25 апреля, оно будет проходить на базе Коломенского аграрного колледжа имени Н.Т. Козлова. Продолжительность курса составит два месяца, форма обучения очная. Отмечается, что участникам программы будет предоставлена возможность пройти стажировку в лучших агрокомпаниях Подмосковья.

Окончившие курс получат госдипломы. Подробная информация о «Школе фермеров» размещена на портале «Свое».

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В подмосковных школах прошла тематическая неделя «Математика вокруг нас»
11 марта 2025, 17:21

Фото: Министерство образования Московской области

В образовательных учреждениях Московской области состоялась тематическая неделя «Исследовательская лаборатория: Математика вокруг нас», организованная в рамках проекта «Инновационная модель "Эффективная начальная школа"», сообщает Министерство образования Московской области.

Так, во втором «Э» классе школы № 18 в Балашихе прошло математическое состязание, в ходе которого ученики решали задачи в игровой форме. Это сделало процесс увлекательным и помогло детям увидеть математику с новой стороны. Третьеклассники этой же школы подготовили доклады о выдающихся учёных — Софье Ковалевской и Михаиле Ломоносове.

В гимназии «Новое поколение» в Электростали для второклассников провели занятие «Кто любит науки, тот не знает скуки». Дети познакомились с логической настольной игрой «Пентамино», в которой нужно составлять фигуры из 12 элементов по заданному шаблону. Школьники собирали изображения животных и техники, развивая при этом воображение и логическое мышление.

Фото: Министерство образования Московской области

Кроме того, в гимназии «Дмитров» состоялась V Международная обучающая математическая «Олимпиада Петерсон». В ней приняли участие ученики 2–4 классов. Помимо нестандартных задач, школьникам предложили метод разборов по ролям, что позволило им не только проверить знания, но и потренировать командное взаимодействие.

Как отметили в министерстве, тематическая неделя стала возможностью для детей по-новому взглянуть на математику, раскрыть свои способности и повысить интерес к предмету.

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