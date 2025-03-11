В Раменском городском округе приводят в порядок дороги после зимы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
С приходом тёплой и сухой погоды встал вопрос о приведении дорог в порядок после зимы. Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев принял участие в еженедельном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Встреча прошла в формате видеоконференции, и одной из ключевых тем стало приведение дорожной инфраструктуры в готовность к весенне-летнему сезону.
В рамках подготовки проводится комплекс мероприятий: переоснащение дорожной техники, уборка проезжей части, обслуживание водопропускных систем, ремонт покрытия и устранение дефектов. Кроме того, ведутся работы по повышению безопасности движения, благоустройству дорожных объектов и санитарной очистке прилегающих территорий.
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В рамках подготовки проводится комплекс мероприятий: переоснащение дорожной техники, уборка проезжей части, обслуживание водопропускных систем, ремонт покрытия и устранение дефектов. Кроме того, ведутся работы по повышению безопасности движения, благоустройству дорожных объектов и санитарной очистке прилегающих территорий.
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Дайана Хусинова