В Раменском городском округе приводят в порядок дороги после зимы

Житель Сергиево-Посадского округа, унаследовавший после смерти родителей квартиру с большими долгами за жилищно-коммунальные услуги, обратился за помощью к омбудсмену Московской области Ирине Фаевской. Особенность ситуации состояла в том, что сейчас заявитель и его сестра забоятся о младших братьях, поэтому возможность выплатить долг пока нет, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.