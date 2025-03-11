Жителей Подмосковья приглашают на вебинар по безопасным онлайн-покупкам

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Семинар, посвящённый безопасным покупкам и продажам в интернете, состоится 20 марта в рамках проекта по противодействию телефонному и кибермошенничеству «Перезвони Сам», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В министерстве отметили, что в настоящее время доступны записи прошедших ранее семинаров на темы: «Как не стать жертвой мошенника? Разбираем истории обманутых людей» и «Мошенничество при покупке машины». Кроме того, много полезной информации по защите от мошенников размещено на сайте проекта «Перезвони Сам».«Семинар «Безопасные покупки и продажи в интернете: как избежать мошенничества?» состоится 20 марта, начало в 11:00. Онлайн-трансляция будет проходить в открытом доступе на платформе «VK Видео», — говорится в сообщении.
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