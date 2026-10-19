Экспорт мороженого из Подмосковья за год вырос в полтора раза
Московская область за девять месяцев этого года экспортировала 370 тонн мороженого. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Подмосковные производители поставляют продукцию в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Зарубежным покупателям предлагают широкий ассортимент – от классического пломбира и эскимо до современных вариантов без сахара и с повышенным содержанием белка.
«Стоимостный объём экспорта мороженого у нас вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наши производители выпускают продукцию как для внутреннего, так и для зарубежного рынков, расширяют географию поставок. Важно поддерживать эту динамику и создавать условия для дальнейшего развития экспортного потенциала», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.
По данным ведомства, за восемь месяцев 2026 года в Подмосковье выпустили около 66 000 тонн мороженого – на 2,3% больше прошлогоднего показателя. На Московскую область приходится 15,5% общероссийского производства и 45,2% выпуска мороженого в Центральном федеральном округе.
Крупнейшие производители этой продукции – ООО «Фронери Рус» в Жуковском, ООО «Чистая Линия» в Долгопрудном, Дмитровский молочный завод и Богородский хладокомбинат в Ногинске.