Экспорт мороженого из Подмосковья за год вырос в полтора раза

19 октября 2026, 18:36

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область за девять месяцев этого года экспортировала 370 тонн мороженого. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода региона.





Подмосковные производители поставляют продукцию в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Зарубежным покупателям предлагают широкий ассортимент – от классического пломбира и эскимо до современных вариантов без сахара и с повышенным содержанием белка.

«Стоимостный объём экспорта мороженого у нас вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наши производители выпускают продукцию как для внутреннего, так и для зарубежного рынков, расширяют географию поставок. Важно поддерживать эту динамику и создавать условия для дальнейшего развития экспортного потенциала», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.