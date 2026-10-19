В Подмосковье модернизируют завод материалов для загородных домов
Производитель материалов для загородного домостроения ООО «Дёке Экстружн» модернизирует производство на льготный заём в размере 75 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Поддержку оказал подмосковный Фонд развития промышленности. Заём был компании предоставили под 3% годовых сроком на пять лет.
«Средства будут направлены на модернизацию производства водосточных систем и фасадных панелей, а также на расширение сырьевых хранилищ. Проект предполагает также закупку оборудования, монтаж, наладку и подготовку к серийному производству. Общие инвестиции составляют около 188 миллионов рублей. 40% от этой суммы будут предоставлены в формате льготного займа», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Группа компаний «Дёке» производит товары для внешней и внутренней отделки загородных домов. Это виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, водосточные системы, чердачные лестницы, битумная черепица и каменно-полимерные напольные покрытия.
На рынке компания «Дёке Экстружн» работает более 20 лет, выпуская около 100 видов продукции.