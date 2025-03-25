Экспорт подмосковного мороженого вырос на 18,6% в начале года

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
За первые два месяца года экспорт мороженого, произведенного в Подмосковье, вырос на 18,6 % в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этот период региональные предприятия отправили за границу более 599 тонн данной продукции, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Подмосковье – лидер в России по объемам производства мороженого, удерживая 1 место пятый год подряд. У нас на территории работают 8 крупных производителей, продукция которых представлена как в регионах страны, так и за рубежом», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.Основными импортерами подмосковного мороженого стали Республика Беларусь, на долю которой пришлось свыше 23% от общего объема поставок, Казахстан — более 16%, Азербайджан — 5,4%. Кроме того, около 2% продукции экспортировано в Армению, более 1% – в Туркмению.
По данным Минсельхоза Подмосковья, в прошлом году объем производства мороженого превысил 108 тысяч тонн, а в этом году запланирован рост выпуска на 4%. На региональные предприятия приходится более 18% мороженого, представленного на российском рынке.
Среди ведущих компаний отрасли — ООО «Иль Мио Мороженко», ООО «Чистая линия», АО «Дмитровский молочный завод», ООО «Фронери Рус», ООО «Богородский хладокомбинат», ООО «ЛАГУНА КОЙЛ», ООО «Эрман» и ООО «Ростагрокомплекс».
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Дайана Хусинова