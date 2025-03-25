Компания «АШАН Ритейл Россия» представила новые меры поддержки семей в Подмосковье

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В рамках национального проекта «Семья» представители компании «АШАН Ритейл Россия» провели встречу с жителями Московской области, где рассказали о новых возможностях программы лояльности для семей с детьми до 5 лет, беременных женщин и многодетных семей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Дайана Хусинова