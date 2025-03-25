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Компания «АШАН Ритейл Россия» представила новые меры поддержки семей в Подмосковье

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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В рамках национального проекта «Семья» представители компании «АШАН Ритейл Россия» провели встречу с жителями Московской области, где рассказали о новых возможностях программы лояльности для семей с детьми до 5 лет, беременных женщин и многодетных семей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Теперь в будние дни с 7:00 до 12:00 участники программы могут оплачивать покупки бонусными баллами в размере 7% от их стоимости. Данное предложение распространяется на все товары, но не более чем на 5000 баллов в месяц. Начисление бонусов происходит на следующий день после регистрации карты лояльности. Если на товар уже действует повышенный кешбэк (до 70%), применяется правило максимальной скидки — суммирование не предусмотрено. В остальное время (по будням после 12:00 и в выходные) действуют стандартные условия: 5% бонусами на товары с фирменной птичкой (красной и золотой) и кешбэк до 70% на определенные позиции.

С 2024 года в Подмосковье введена дополнительная поддержка для семей с маленькими детьми и будущих мам: они могут получить кешбэк 20% при покупке детских товаров и продукции для беременных. Для участия в программе необходимо подтвердить свой статус, предоставив паспорт и свидетельство о рождении ребенка или справку о беременности, а также иметь активную карту лояльности.

Присоединиться к программе можно через чат-бот на сайте, мобильное приложение, телеграм-бота или в пунктах обслуживания клиентов в магазинах. Для многодетных семей предусмотрена возможность подтверждения статуса с помощью электронного удостоверения — достаточно предъявить QR-код из приложения ЕГПУ.

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На реабилитацию после ишемического инсульта в НИКИ детства поступила 15-летняя девочка
25 марта 2025, 09:16

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

После перенесенного ишемического инсульта в отделение медицинской реабилитации НИКИ детства доставили 15-летнюю девушку из Мытищ. При поступлении она едва могла говорить, ее речь была нарушена, а движения в левой руке и ноге были почти полностью утрачены, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«После нескольких консилиумов с коллегами мы разработали индивидуальную программу реабилитации. У ребенка появилась четкая положительная динамика — наша юная пациентка пошла с ходунками, появились движения левой кисти, девочка стала хорошо брать предметы», — сообщила заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.

После первого курса реабилитации произошел значительный прогресс — девушка смогла подняться на ноги и сделать первые шаги с ходунками. За 10 дней, проведенных в клинике, она прошла путь от полной зависимости от инвалидной коляски до самостоятельного передвижения.

Сегодня она продолжает проходить реабилитацию в Институте детства, ведет активный образ жизни, общается с друзьями и даже поступила в техникум. Врачи НИКИ детства подчеркивают, что раннее начало реабилитации и стремление к жизни играют ключевую роль в восстановлении.

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Генеральную уборку дорог Подмосковья после зимы планируют завершить к 1 мая
24 марта 2025, 18:59

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковные специалисты проводят генеральную уборку муниципальных и региональных дорог после зимы. Суммарно в работе участвуют около 1,5 тыс. единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«Дорожники Подмосковья уже выполнили порядка 50% плана работ. Помимо устранения дефектов покрытия, ремонта, покраски и мойки автобусных павильонов, в порядок приводят посадочные площадки, ограждения и знаки на дорогах, обследуют мосты. В середине апреля на городских улицах начнут восстанавливать разметку», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В рамках уборки уже помыли более 3,5 тыс. и покрасили свыше 920 остановочных павильонов, вымыли 616 км ограждений, больше 3,8 тысяч км тротуаров и без малого 21,5 тыс. км проезжей части. По данным ведомства, генеральную уборку планируют завершить к 1 мая.

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Сотрудники уголовного розыска задержали в Долгопрудном пособницу мошенников
24 марта 2025, 18:52

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

В отделение поступило заявление от 85-летней местной жительницы. Она рассказала, что неизвестные обманом пытаются завладеть её деньгами. В итоге сотрудники уголовного розыска задержали жительницу Москвы, помогавшую телефонным мошенникам.
«Полицейские установили, что женщине поступил телефонный звонок от якобы сотрудника силовой структуры. Тот сообщил, что против неё действуют мошенники, и её деньги под угрозой. Для их защиты нужно передать все сбережения курьеру для перевода на так называемый «безопасный счет», – добавила Петрова
Дальше все действия женщины проходили под контролем правоохранителей. Когда пенсионерка передала пришедшей к ней домой незнакомой женщине муляж купюр на 200 тыс. рублей, сотрудники уголовного розыска задержали её. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленница отправлена под подписку о невыезде.

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Спортсменки из Подмосковья завоевали золото и бронзу на Кубке России по маунтинбайку
24 марта 2025, 17:53

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменки из Подмосковья выиграли золотую и бронзовую медали на первом этапе Кубка России и Всероссийских соревнованиях по велоспорту-маунтинбайку, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финальных заездах I этапа Кубка России среди женщин в дисциплине «короткий круг» победу одержала Александра Ушакова из Краснознаменска, заняв первое место. Серебро и бронза достались велогонщицам из Чувашии.

В соревнованиях среди девушек 13–14 лет в дисциплине «кросс-кантри, короткий круг» бронзовую медаль завоевала Софья Пантеева из Сергиева Посада. Лидерами стали спортсменки из Ставропольского края и Калининградской области. В заездах приняли участие 16 человек.

Стоит отметить, что неделей ранее Софья Пантеева выиграла серебряную медаль на этапе Всероссийских соревнований в дисциплине «гонка с выбыванием». В этой же категории среди юношей 13–14 лет третье место занял Николай Крылов из городского округа Одинцово.

I этап Кубка России и Всероссийские соревнования по велоспорту-маунтинбайку среди спортсменов 13–16 лет прошли в поселке Архипо-Осиповка (Краснодарский край). Турнир организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Московский областной конкурс хоров мальчиков собрал в Дубне 1 тыс. участников
24 марта 2025, 17:47

Около тысячи участников из более чем 30 коллективов продемонстрировали вокальное мастерство на Х Московском областном открытом конкурсе хоров мальчиков. Он прошёл в Дубне и был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
У каждого коллектива обязательным в программе было произведение на тему войны.
«Это патриотическое воспитание, продолжение, память. Все выбрали разные произведения. Наш хор, например, исполнил песню «Поклонимся великим тем годам», – рассказала директор хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» Ольга Миронова.
В программе также прозвучали произведения русских классиков, духовные песнопения и фольклор. Участниками конкурса стали не только коллективы столичного региона, но и гости из Смоленска, Рязани, Иванова и Великого Новгорода. Конкурс проводится в десятый раз. Постоянные члены жюри отметили рост его уровня.
«Более 10 лет назад этот конкурс учредили администрация города и Министерство культуры Московской области. Это было правильное решение: благодаря высокому уровню организации конкурс привлекает лучшие хоры мальчиков со всей страны. В эти дни Дубна подтверждает звание хоровой столицы не только Подмосковья, но и всей России», – сказал глава городского округа Максим Тихомиров.
Гран-при конкурса жюри присудило концертному хору хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».


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