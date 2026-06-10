Глава Раменского Малышев обсудил с жителями вопросы здравоохранения

10 июня 2026, 16:54

Видео: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев и главврач Раменской больницы Сергей Маркитан провели встречу с населением в формате выездной администрации. Об этом рассказали в пресс-службе руководства муниципалитета.





Вместе с ними во встрече участвовали заведующие отделениями и руководители структурных подразделений медучреждения. Такой формат позволяет жителям оперативно решать локальные проблемы, получать прямые разъяснения от руководства округа и профильных специалистов.

«Граждане подняли вопросы о работе местной системы здравоохранения. Жителей интересовали доступность узкопрофильных специалистов, порядок записи на высокотехнологичные обследования и льготное лекарственное обеспечение. Все поступившие обращения зафиксировали профильные службы. По каждому вопросу заявителям предоставят ответы, а в случае необходимости будут приняты оперативные меры реагирования», – рассказали в пресс-службе.