В первых подмосковных котельных завершили плановую профилактику

10 июня 2026, 17:25

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В котельных Московской области в конце мая начались профилактические работы. Одним из первых объектов, прошедших плановые профилактические работы, стала котельная №2 в королёвском микрорайоне Юбилейный, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.





Котельная обеспечивает теплом более 20 000 жителей, порядка 60 многоквартирных домов и пять социально-значимых объектов. На профилактике этот источник тепла был всего неделю. Специалисты провели диагностику котельного оборудования, промыли теплообменники и проверили насосное оборудование.

«Мы также провели гидравлические испытания участка тепломагистральной сети от котельной до дома №9 на улице Панина. После снижения давления до рабочего провели обход по сетям и обнаружили повреждение на трубопроводе отопления. Бригада приступила к его устранению. После работ гидравлические испытания проведут повторно, чтобы убедиться, что труба готова к запуску в отопительный сезон», – пояснил главный инженер АО «Теплосеть» города Королёва Алексей Камышников.