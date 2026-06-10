В первых подмосковных котельных завершили плановую профилактику
В котельных Московской области в конце мая начались профилактические работы. Одним из первых объектов, прошедших плановые профилактические работы, стала котельная №2 в королёвском микрорайоне Юбилейный, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.
Котельная обеспечивает теплом более 20 000 жителей, порядка 60 многоквартирных домов и пять социально-значимых объектов. На профилактике этот источник тепла был всего неделю. Специалисты провели диагностику котельного оборудования, промыли теплообменники и проверили насосное оборудование.
«Мы также провели гидравлические испытания участка тепломагистральной сети от котельной до дома №9 на улице Панина. После снижения давления до рабочего провели обход по сетям и обнаружили повреждение на трубопроводе отопления. Бригада приступила к его устранению. После работ гидравлические испытания проведут повторно, чтобы убедиться, что труба готова к запуску в отопительный сезон», – пояснил главный инженер АО «Теплосеть» города Королёва Алексей Камышников.По данным министерства, в Подмосковье работает 2 343 котельные. На 204 из них уже завершили плановые профилактические работы, на 373 проводят их сейчас.
Как напомнили в Министерстве, в регионе продолжается масштабная модернизация теплоснабжения. С 2023 по 2025 годы построено и отремонтировано 594 котельные, а также 723 километра сетей.