Экспорт сыра из Подмосковья вырос на 21%

06 августа 2025, 12:21

оригинал Фото: istockphoto.com/Vital Hil

Восемь с половиной тысяч тонн сыра отправили на экспорт предприятия Московской области за первые два квартала текущего года. Это на 21,3% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Основным предметом экспорта у подмосковных производителей сыров являются плавленные сыры. Они пользуются стабильным спросом и в странах СНГ, и в Азии.





«Активно развивается также экспорт мягких сыров, прежде всего, творожных. Особенно в Китай и страны Юго-Восточной Азии. В числе наших ключевых партнеров – Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Беларусь», — сказал глава Минсельхозпрода Московской области Сергей Двойных.