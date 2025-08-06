В Подмосковье стартовал приём заявок на «Премию первых»

06 августа 2025, 10:50

оригинал Фото: будьвдвижении.рф

В Московской области начинается приём заявок на участие в проекте «Премия первых». Об этом сообщают в пресс-службе регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».