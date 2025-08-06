В Подмосковье стартовал приём заявок на «Премию первых»
В Московской области начинается приём заявок на участие в проекте «Премия первых». Об этом сообщают в пресс-службе регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».
Цель проекта — найти и поддержать выдающихся участников движения, создать условия для представления значимых инициатив, направленных на развитие детей и молодёжи в Подмосковье.
Стать участниками «Премии первых» могут обучающиеся (индивидуальный и командный формат участия), участники-наставники (индивидуальный и командный формат участия), кураторы (индивидуальный формат участия), родители (командный формат участия), представители партнёрских организаций (индивидуальный формат участия).
В рамках проекта объявлены следующие номинации: «Звезда Движения», «Лучшая команда первичного отделения», «Лучший куратор первичного отделения», «Наставник года», «Семья года»; «Первичное отделение года»; «Лучший Совет Первых Местного отделения» и «Партнёр года».
«Премия первых» состоит из 6 этапов. Так, первые портфолио нужно быть загрузить на сайт будьвдвижении.рф до 30 сентября.
Пятого декабря после оценки деятельности участников будут объявлены победители.
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