В Подмосковье 1 сентября откроют три кластера по программе «Профессионалитет»

06 августа 2025, 11:12

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Новые кластеры по федеральной программе «Профессионалитет» в День знаний откроют в Электростали, Серпухове и Долгопрудном. После этого в Подмосковье их будет уже 17. Они объединят 36 профессиональных образовательных учреждений, два вуза, а также 112 предприятий и организаций.







«Развитие профессионального образования – один из наших приоритетов. Каждый год в Подмосковье открывают новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуется по поручению президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, а с началом учебного года откроем ещё три. Они будут специализироваться на таких перспективных направлениях, как атомная отрасль, робототехника и информационные технологии. А в следующем году планируем запустить ещё один кластер», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Сегодня у нас шесть школьников из 10 после девятого класса идут в колледжи. В регионе 37 колледжей, мы стараемся создавать там современные и комфортные условия, чтобы ребята могли приобретать навыки и компетенции на лучшем оборудовании под руководством высококлассных мастеров, а после получения диплома – гарантированно трудоустраиваться на ведущие предприятия региона», – добавил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

