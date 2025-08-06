В Подмосковье 1 сентября откроют три кластера по программе «Профессионалитет»
Новые кластеры по федеральной программе «Профессионалитет» в День знаний откроют в Электростали, Серпухове и Долгопрудном. После этого в Подмосковье их будет уже 17. Они объединят 36 профессиональных образовательных учреждений, два вуза, а также 112 предприятий и организаций.
«Развитие профессионального образования – один из наших приоритетов. Каждый год в Подмосковье открывают новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуется по поручению президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, а с началом учебного года откроем ещё три. Они будут специализироваться на таких перспективных направлениях, как атомная отрасль, робототехника и информационные технологии. А в следующем году планируем запустить ещё один кластер», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он отметил, что интерес к среднему профессиональному образованию в России растёт, в том числе и в Подмосковье.
«Сегодня у нас шесть школьников из 10 после девятого класса идут в колледжи. В регионе 37 колледжей, мы стараемся создавать там современные и комфортные условия, чтобы ребята могли приобретать навыки и компетенции на лучшем оборудовании под руководством высококлассных мастеров, а после получения диплома – гарантированно трудоустраиваться на ведущие предприятия региона», – добавил губернатор.
Такие кластеры представляют собой объединения колледжей, техникумов и предприятий-работодателей одной отрасли. Они работают вместе для подготовки кадров. Студенты могут не только получать теоретические знания, но и приобретать практические навыки.
Так, при поддержке Росатома 1 сентября в Подмосковье запустят атомный кластер. Он будет сформирован на базе Электростальского колледжа. В сеть войдут три учреждения среднего профессионального образования и три работодателя.
В Серпухове при Губернском колледже откроется кластер по индустрии робототехники. Его создают совместно с ООО «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ». В объединение будут входить пять колледжей.
А в Долгопрудном появится ИТ-кластер, центром которого станет Физтех-колледж. Помимо него он объединит ещё семь образовательных организаций и два работодателя. Главный партнёр – Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики.
Всего в этом году создадут 20 мастерских. Сейчас по программам «Профессионалитет» в Подмосковье обучаются свыше 13,5 тыс. человек. С сентября их будет уже более 21 тыс.