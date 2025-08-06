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В Люберцах построят многоуровневый паркинг более чем на 1,2 тыс. машин

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоуровневый паркинг на 1209 машино-мест построят у Рязанского шоссе в посёлке Мирный городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.



Паркинг будет девятиэтажным, его общая площадь составит свыше 36 тысяч квадратных метров.

«На первом этаже паркинга предусмотрены станция технического обслуживания с автомойкой, магазин продовольственных товаров, ресторан и другие помещения коммерческого назначения», — отметила министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.
Входные группы будут сделаны на одном уровне с землёй — по принципу безбарьерной среды. На объекте также планируют сделать архитектурно-художественную подсветку.

Строительство начнётся в 2026 году.
Лев Каштанов

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