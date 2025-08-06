В Люберцах построят многоуровневый паркинг более чем на 1,2 тыс. машин
Многоуровневый паркинг на 1209 машино-мест построят у Рязанского шоссе в посёлке Мирный городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Паркинг будет девятиэтажным, его общая площадь составит свыше 36 тысяч квадратных метров.
«На первом этаже паркинга предусмотрены станция технического обслуживания с автомойкой, магазин продовольственных товаров, ресторан и другие помещения коммерческого назначения», — отметила министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.Входные группы будут сделаны на одном уровне с землёй — по принципу безбарьерной среды. На объекте также планируют сделать архитектурно-художественную подсветку.
Строительство начнётся в 2026 году.