В Люберцах построят многоуровневый паркинг более чем на 1,2 тыс. машин

06 августа 2025, 11:55

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоуровневый паркинг на 1209 машино-мест построят у Рязанского шоссе в посёлке Мирный городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





Паркинг будет девятиэтажным, его общая площадь составит свыше 36 тысяч квадратных метров.





«На первом этаже паркинга предусмотрены станция технического обслуживания с автомойкой, магазин продовольственных товаров, ресторан и другие помещения коммерческого назначения», — отметила министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.