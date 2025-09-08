Экспорт в КНР через подмосковный международный хаб «Селятино» планируют утроить

08 сентября 2025, 16:22

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Транспортно-логистический центр «Селятино» в Наро-Фоминском городском округе ждёт расширение. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





ТЛЦ «Селятино» – самый быстрый маршрут доставки продукции из Московской области в Китай. Срок доставки – около 10 дней. Инвестиционный проект создания второй очереди транспортно-логистического центра реализует АО «Славтранс-Сервис» реализуется при участии партнёров из Китая и Казахстана.

«В Наро-Фоминске стартовал проект по расширению ТЛЦ. Предполагается, что через него будет проходить 40% экспорта продукции агропрома Подмосковья. А экспорт с Китаем увеличится втрое – со 180 тыс. тонн до 550 тыс. тонн. Инвестиции в проект составят 14 млрд рублей», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.