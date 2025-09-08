В Лобне уже в сентябре откроют новое шоколадное производство
Компания из Лобни «Столичные поставки» реконструировала объект, где запустит производство шоколада. Льготный заём инвестору предоставил Фонд развития промышленности Московской области.
«Инвестиции в проект составили около 240 млн рублей. Более 60% этой суммы, то есть 150 млн рублей, компания получила в качестве льготного займа регионального ФРП. На производстве создадут более 20 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что первая продукция будет выпущена до конца сентября. Производственная мощность нового предприятия составит 1000 тонн шоколадных изделий в год.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, промышленные предприятия региона могут получить займы в ФРП Московской области по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых. Ознакомиться с программами Фонда можно по ссылке. https://frpmo.ru/