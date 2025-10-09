Экспортёрами года назвали три подмосковные компании

09 октября 2025, 19:35

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Три компании из Московской области одержали победу на федеральном этапе Всероссийской премии «Экспортёр года». Они выступили в четырёх номинациях, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.