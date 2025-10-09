Экспортёрами года назвали три подмосковные компании
Три компании из Московской области одержали победу на федеральном этапе Всероссийской премии «Экспортёр года». Они выступили в четырёх номинациях, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Компания из Одинцова «Соломон-трейд» заняла первое место в категории «Экспортёр года в сфере готового продовольствия» среди предприятий малого и среднего бизнеса и второе – в номинации «Прорыв года».
«ТК «Мираторг» из Домодедова первенствовала среди крупного бизнеса в сфере базовой продукции агропрома.
А щёлковская компания «Автофемели» стала третьей в номинации «Лучший экспортёр в сфере электронной торговли».
В министерстве напомнили, что Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области активно помогает компаниям в развитии экспорта, организуя выставки и ярмарки. Это позволяет заключать экспортные контракты.
