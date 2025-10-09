Достижения.рф

Экспортёрами года назвали три подмосковные компании

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Три компании из Московской области одержали победу на федеральном этапе Всероссийской премии «Экспортёр года». Они выступили в четырёх номинациях, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.



Компания из Одинцова «Соломон-трейд» заняла первое место в категории «Экспортёр года в сфере готового продовольствия» среди предприятий малого и среднего бизнеса и второе – в номинации «Прорыв года».

«ТК «Мираторг» из Домодедова первенствовала среди крупного бизнеса в сфере базовой продукции агропрома.

А щёлковская компания «Автофемели» стала третьей в номинации «Лучший экспортёр в сфере электронной торговли».

В министерстве напомнили, что Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области активно помогает компаниям в развитии экспорта, организуя выставки и ярмарки. Это позволяет заключать экспортные контракты.

Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0