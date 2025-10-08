Подмосковная компания будет поставлять радиоэлектронные компоненты в Татарстан

08 октября 2025, 17:18

оригинал Фото: компания «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ»

Компания «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» из Сергиева Посада планирует выйти на рынок Татарстана. Соглашения об этом достигли в ходе переговоров на международном форуме «ТЕМП» в Казани, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Ранее компания не сотрудничала с Приволжским федеральным округом.



На своем стенде в рамках форума подмосковная компания представила компоненты беспилотников, изделия из феррита и специальной керамики, высокотехнологичный крепёж для машиностроения. Разработки предприятия заинтересовали представителей промышленного сообщества Татарстана.



«Участие в таких мероприятиях открывает новые перспективы кооперации и укрепляет позиции Подмосковья как центра высокотехнологичного производства. Расширение межрегионального сотрудничества НТМ станет важным вкладом в промышленную политику Подмосковья и повышение инвестиционной привлекательности региона», – отметил гендиректор комапнии Александр Карпенко.