Подмосковная компания будет поставлять радиоэлектронные компоненты в Татарстан
Компания «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» из Сергиева Посада планирует выйти на рынок Татарстана. Соглашения об этом достигли в ходе переговоров на международном форуме «ТЕМП» в Казани, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Ранее компания не сотрудничала с Приволжским федеральным округом.
На своем стенде в рамках форума подмосковная компания представила компоненты беспилотников, изделия из феррита и специальной керамики, высокотехнологичный крепёж для машиностроения. Разработки предприятия заинтересовали представителей промышленного сообщества Татарстана.
«Участие в таких мероприятиях открывает новые перспективы кооперации и укрепляет позиции Подмосковья как центра высокотехнологичного производства. Расширение межрегионального сотрудничества НТМ станет важным вкладом в промышленную политику Подмосковья и повышение инвестиционной привлекательности региона», – отметил гендиректор комапнии Александр Карпенко.«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» – это современное высокотехнологичное предприятие, входящее в структуру АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Компания занимается производством специальной керамики и ферритов, металлообработкой, выпуском крепёжной и медицинской продукции.