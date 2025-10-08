Подмосковный производитель детских площадок развивает экспорт на Ближний Восток
Производящая детские игровые и спортивные площадки компания «Лебер» из Мытищ развивает экспортное направление. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Всё больше проектов в этом году реализуем в Объединённых Арабских Эмиратах и Иордании. В Абу-Даби идёт работа над крупным проектом. В 2025-м году мы впервые установили площадки в Катаре и Кувейте», – отметил гендиректор «Лебера» Артём Сорокин.В компании добавили, что её официальные дилеры появились в таких странах, как Ливия, Бахрейн и Эфиопия. Подмосковная компания известна тем, что первой в мире установила научную детскую площадку внутри лайнера «Боинг 777». Самолёт стал частью новой туристической зоны Boulevard Runway в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.