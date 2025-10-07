Подмосковная косметическая компания увеличила производство почти на 50%
Компания ESTILAB за полгода увеличила выработку одной из производственных линий на площадке в Химках на 48%. Результата удалось достичь без инвестиций в новое оборудование и без расширения штата, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Роста показателей помог добиться федеральный проект «Производительность труда». В условиях роста спроса на косметику компания решила увеличить объёмы производства за счёт внутренних резервов. В качестве пилотной линии для реализации проекта ESTILAB выбрала линию по выпуску кремов, на которую приходится треть выручки.
«За шесть месяцев участия в проекте мы убрали пробки и простои. Перестановка оборудования и оптимизация логистики сократили время производственного цикла на 30%. На 41% сократился объём незавершенного производства, то есть сырья и полуфабрикатов, которые уже находятся в работе, но ещё не стали товаром. По сути, мы разморозили деньги, которые раньше были заморожены на складе, а теперь снова работают на бизнес», – рассказала об изменениях на производстве сооснователь ESTILAB Ирина Амосова.По её словам, в итоге на той же линии и с тем же числом сотрудников компания стала производить больше за то же время. Ежедневная выработка на линии выросла на 48%. В денежном выражении это более 17 млн рублей в месяц.
ESTILAB – российский производитель инновационной косметики, работающий с 2016 года. В портфеле компании – бренды ICON SKIN и DE_CODE.