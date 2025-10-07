Подмосковная косметическая компания увеличила производство почти на 50%

07 октября 2025, 20:26

оригинал Фото: компания ESTILAB

Компания ESTILAB за полгода увеличила выработку одной из производственных линий на площадке в Химках на 48%. Результата удалось достичь без инвестиций в новое оборудование и без расширения штата, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Роста показателей помог добиться федеральный проект «Производительность труда». В условиях роста спроса на косметику компания решила увеличить объёмы производства за счёт внутренних резервов. В качестве пилотной линии для реализации проекта ESTILAB выбрала линию по выпуску кремов, на которую приходится треть выручки.



«За шесть месяцев участия в проекте мы убрали пробки и простои. Перестановка оборудования и оптимизация логистики сократили время производственного цикла на 30%. На 41% сократился объём незавершенного производства, то есть сырья и полуфабрикатов, которые уже находятся в работе, но ещё не стали товаром. По сути, мы разморозили деньги, которые раньше были заморожены на складе, а теперь снова работают на бизнес», – рассказала об изменениях на производстве сооснователь ESTILAB Ирина Амосова.