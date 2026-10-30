Экспортёры продукции АПК Подмосковья могут отправиться с деловой миссией в Таиланд
Производители и экспортёры продукции агропрома Московской области могут принять участие в деловой миссии российских компаний в Бангкок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Поездка пройдёт со 2 по 4 декабря при поддержке Минсельхоза России. Организатором выступит Агроэкспорт.
«Миссия станет площадкой для прямого диалога с иностранными покупателями. В программе – переговоры с потенциальными партнёрами, выездные встречи, презентация российской продукции. Для подмосковных предприятий это шанс заявить о себе на рынке Таиланда и обсудить выход на другие рынки Юго-Восточной Азии. Приглашаются производители и экспортёры мясной и кондитерской продукции, рыбы и морепродуктов, готовых продуктов питания», – отметили в ведомстве.
Заявки принимают до 6 ноября. Для участия потребуется заполнить заявку и предоставить дополнительную информацию о заявителе. Формы доступны на сайте Минсельхоза Московской области.
Документы нужно направить на электронную почту bm@aemcx.ru, поставив в копию контактное лицо по вопросам участия a.garanchar@aemcx.ru.