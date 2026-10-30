Экспортёры продукции АПК Подмосковья могут отправиться с деловой миссией в Таиланд

30 октября 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производители и экспортёры продукции агропрома Московской области могут принять участие в деловой миссии российских компаний в Бангкок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.





Поездка пройдёт со 2 по 4 декабря при поддержке Минсельхоза России. Организатором выступит Агроэкспорт.

«Миссия станет площадкой для прямого диалога с иностранными покупателями. В программе – переговоры с потенциальными партнёрами, выездные встречи, презентация российской продукции. Для подмосковных предприятий это шанс заявить о себе на рынке Таиланда и обсудить выход на другие рынки Юго-Восточной Азии. Приглашаются производители и экспортёры мясной и кондитерской продукции, рыбы и морепродуктов, готовых продуктов питания», – отметили в ведомстве.