Подмосковных студентов-аграриев приглашают на олимпиаду «Я ‒ профессионал»

29 октября 2026, 22:21

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Студенты аграрных вузов Подмосковья могут проверить свои знания и побороться за денежные премии в юбилейном, 10-м сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я ‒ профессионал». На конкурс приглашают студентов всех курсов и форм обучения, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.





Масштабный проект реализует президентская платформа «Россия ‒ страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Заявки на участие принимают на сайте олимпиады до 10 ноября включительно до 23:59 по московскому времени.

«В этом году олимпиада охватывает 68 направлений. Ключевой блок посвящён агропромышленному комплексу. Практические задания и кейсы для олимпиадников разрабатывают ведущие аграрные вузы страны, а также эксперты более чем 750 крупнейших индустриальных партнёров, включая компании «Яндекс», «ВТБ», «Сбер», «РЖД», «Росатом» и «Россети», ‒ отметили в ведомстве.