Подмосковных студентов-аграриев приглашают на олимпиаду «Я ‒ профессионал»
Студенты аграрных вузов Подмосковья могут проверить свои знания и побороться за денежные премии в юбилейном, 10-м сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я ‒ профессионал». На конкурс приглашают студентов всех курсов и форм обучения, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Масштабный проект реализует президентская платформа «Россия ‒ страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Заявки на участие принимают на сайте олимпиады до 10 ноября включительно до 23:59 по московскому времени.
«В этом году олимпиада охватывает 68 направлений. Ключевой блок посвящён агропромышленному комплексу. Практические задания и кейсы для олимпиадников разрабатывают ведущие аграрные вузы страны, а также эксперты более чем 750 крупнейших индустриальных партнёров, включая компании «Яндекс», «ВТБ», «Сбер», «РЖД», «Росатом» и «Россети», ‒ отметили в ведомстве.В рамках 10-го сезона для участников предусмотрена внеучебная программа ‒ экскурсии в научные лаборатории, профильные музеи и на площадки организаций-партнёров.
Отборочный этап олимпиады в формате онлайн-тестирования пройдет с 13 по 29 ноября. Заключительный тур состоится в гибридном формате с февраля по апрель будущего года. Очная церемония награждения победителей запланирована на 1 июля 2027 года.
Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, возможность пройти стажировку в крупных отраслевых компаниях. А медалистам достанутся денежные премии от 100 000 до 300 000 рублей.