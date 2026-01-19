Экстремалы из Люберец Агаджанян и Буганов установили неофициальный рекорд

19 января 2026, 15:20

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Наталья Лымарь

Спортсмены-экстремалы из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк и Сергей Буганов провели открытую тренировку. Они рассказали журналистами о подготовке своих номеров и даже установили неофициальный рекорд.