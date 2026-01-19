Экстремалы из Люберец Агаджанян и Буганов установили неофициальный рекорд
Спортсмены-экстремалы из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк и Сергей Буганов провели открытую тренировку. Они рассказали журналистами о подготовке своих номеров и даже установили неофициальный рекорд.
Буганов скручивал в узел стальные гвозди, а Агаджанян сгибал, сжимая зубами, арматуру. Помимо этого, Русский Халк на тренажёре Смита удерживал штангу с двумя ассистентками. При общем весе более 150 килограммов на плечах он надул до разрыва две грелки. Затем спортсмен скручивал сковородки, а Буганов рвал цепи.
В завершении открытой тренировки экстремалы впервые показали совместное «шоу с грелками», а напоследок Агаджанян сломал деревянную палку о плечо Буганова.
Спортсмены не раз представляли Люберцы на разных площадках, приносили победы и известность родному округу. В планах спортсменов –совместный парный рекорд по уничтожению более 150 предметов из семи наименований.
