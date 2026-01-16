В Подмосковье в нынешнем зимнем сезоне подготовили 165 лыжных трасс
В 53 округах Московской области этой зимой подготовили 165 лыжных трасс суммарной протяжённостью свыше 722 километров. Такие данные привели в пресс-служба Минспорта Подмосковья.
56 из этих трасс являются спортивными, ещё 109 – прогулочными. Это позволяет выбрать маршрут как профессиональным спортсменам, так и любителям активного отдыха.
«Ключевая задача в регионе – сделать лыжный спорт массовым и комфортным. Работа по развитию инфраструктуры продолжается. В планах на сезон – проведение разнообразных спортивных мероприятий, от семейных эстафет до профессиональных соревнований», – отметили в министерстве.
Для стабильного катания шесть трасс оборудованы установками искусственного оснежения. Они расположены в Истре (база «Истина»), Красногорске (лыжный стадион «Зоркий»), Лыткарине (лесопарк «Волкуша»), Химках (стадион «Снежинка» им. Анфисы Резцовой), а также в Одинцовском (парк культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной) и Сергиево-Посадском (парк-отель «Русские сезоны» в Пересвете) округах.
Как отметили в ведомстве, особое внимание уделяют комфорту и доступности лыжных трасс. 62 трассы, расположенных в парках, оснащены пунктами проката инвентаря, тёплыми раздевалками, точками общепита, освещением и зонами отдыха.