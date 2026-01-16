В Подмосковье в нынешнем зимнем сезоне подготовили 165 лыжных трасс

16 января 2026, 23:01

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В 53 округах Московской области этой зимой подготовили 165 лыжных трасс суммарной протяжённостью свыше 722 километров. Такие данные привели в пресс-служба Минспорта Подмосковья.





56 из этих трасс являются спортивными, ещё 109 – прогулочными. Это позволяет выбрать маршрут как профессиональным спортсменам, так и любителям активного отдыха.

«Ключевая задача в регионе – сделать лыжный спорт массовым и комфортным. Работа по развитию инфраструктуры продолжается. В планах на сезон – проведение разнообразных спортивных мероприятий, от семейных эстафет до профессиональных соревнований», – отметили в министерстве.