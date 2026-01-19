Подмосковные саночники Олесик и Репилов получили олимпийские лицензии

19 января 2026, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Международная федерация санного спорта выдала олимпийские лицензии на Игры-2026 подмосковным спортсменам Дарье Олесик и Павлу Репилову. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.