Подмосковные саночники Олесик и Репилов получили олимпийские лицензии
Международная федерация санного спорта выдала олимпийские лицензии на Игры-2026 подмосковным спортсменам Дарье Олесик и Павлу Репилову. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Оба спортсмена представляют областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР Альберта Демченко в Дмитрове. На чемпионате Европы в Оберхофе Дарья заняла 12-е место, Павел –18-е.
Теперь представители Подмосковья должны пройти проверку Международного олимпийского комитета на соответствие критериям нейтрального статуса. Окончательное решение об их участии в Играх примет именно МОК.
Соревнования пройдут с 7 по 12 февраля в итальянском Кортина-д’Ампеццо. На старт выйдут 106 саночников из 19 стран. Они разыграют пять комплектов наград: в одиночках и двойках (мужчины и женщины), а также в смешанной эстафете.
Читайте также: