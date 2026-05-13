Экстремальный исторический забег «Зарайский Бизон» пройдёт по новому маршруту

13 мая 2026, 17:30

оригинал Фото: пресс-служба забега «Зарайский Бизон»

VIII экстремальный исторический забег «Зарайский Бизон» состоится в муниципальном округе Зарайск 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Забег проводится с 2019 года и зарекомендовал себя как событие, объединяющее спорт, историю и активный отдых. Регистрацию для участников основного старта откроют 20 мая на сайте события.



В этом году трасса соревнований будет изменена. Маршрут пройдёт через восстанавливаемый парк «Рёдерс Сад». Он был заложен основателем перопуховой и обувной фабрики в Зарайске промышленником Августом Рёдерсом. В начале XX века парк служил пространством для прогулок, чтения и встреч. В новом сезоне он впервые станет частью маршрута забега.



Фото: пресс-служба забега «Зарайский Бизон»

Участников ждут природные ландшафты, ставшие визитной карточкой «Зарайского Бизона». Это древние холмы и берега рек, где более 22 000 лет назад обитали первобытные охотники. Именно здесь хранится уникальный экспонат – статуэтка бизона из бивня мамонта, в честь которой назван забег.

«Зарайский Бизон» – не просто спортивное испытание. Это живая история, патриотизм в действии, сплочённость поколений и настоящая гордость за Подмосковье», – сказал руководитель забега Дмитрий Аверьянов.

Фото: пресс-служба забега «Зарайский Бизон»