Подмосковная теннисистка Тупицына завоевал две медали на турнире в Египте
Екатерина Тупицына из Химок выиграла золотую и бронзовую медали на турнире W15 в египетском городе Хургада. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
На соревнованиях выступали представительницы 12 стран, включая Австрию, Чехию, Италию. Данию, Турцию, Японию и др.
«Победу Екатерина Тупицына одержала в одиночном разряде. В финале она обыграла итальянскую теннисистку Ноэми Мэйнс. А третье место разделили египтянки Ламис Альхусейн Абдель Азиз и Сандра Самир», — говорится в сообщении.Кроме того, Екатерина заняла призовое место в парном разряде: в тандеме с россиянкой Екатериной Ходжаевой она завоевала бронзовую медаль. Золото в этой категории взял дуэт украинки Катерины Лазаренко и представительницы Египта Ламис Альхусейн Абдель Азиз, а серебро — Дога Туркмен из Турции и Сарафина Оливия Хансен из Италии. Третье место с россиянками разделили австрийки Леони Рабле и Клаудиа Каспарович.