Подмосковные гандболисты в составе сборной России успешно начали турнир в Китае
Гандболисты подмосковного клуба «Чеховские медведи» в составе сборной России начали международный турнир в Китае с уверенной победы. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В составе национальной команды выступают Антон Аксюков, Виктор Фурцев и Иван Шельменко. В первом матче россияне разгромили молодёжную сборную КПР со счётом 44:26.
14 мая россияне сыграют со сборной Гонконга, 15 мая – с командой Белоруссии, а 16 мая – со взрослой командой Китая.
