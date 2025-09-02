Подмосковная студентка стала одним из тим-лидеров волонтёров на «Интервидении»
Юлия Денисова, обучающаяся в Губернском колледже городского округа Серпухов, вошла в число тим-лидеров волонтёров на предстоящем международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Отбор волонтёров проводился на конкурсной основе из более двух тысяч претендентов со всей России. Конкурс проходил в несколько этапов. В результате в состав тим-лидеров волонтёрского корпуса вошли 50 человек, в том числе Юлия.
«Юлия Денисова представила свой обширный волонтёрский опыт, успешно прошла собеседование и подтвердила знание иностранного языка, что стало важным фактором её успеха», — отмечается в сообщении.Выбранных тим-лидеров распределили по функциональным направлениям. Юлия Денисова стала ответственной за отделение «лингвистическая поддержка».
Конкурс «Интервидение» будет проходить 20 сентября на площадке Live Арена в Сколкове.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Им выдают гранты, страхуют их жизнь и здоровье на время проведения акций, помогают с организацией мероприятий, а также предоставляют консультационную, методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.