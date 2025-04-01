Экстренную социальную помощь с начала года получили 15 тыс. жителей Подмосковья

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Жителям Подмосковья с начала года предоставили экстренной социальной помощи более чем на 113 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Получить такую помощь жители региона могут раз в год. Эта мера направлена на поддержку жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она позволяет покрыть неотложные нужды и расходы.
В случае трудной жизненной ситуации размер помощи может составить до 7 тыс. рублей на каждого члена семьи, для одиноко проживающих – до 10 тыс. Если речь идёт о повреждении или утрате жилья, сумма выплат может достигать 30 тыс. рублей на каждого члена семьи и 50 тыс. рублей – для одиноко проживающего.
Подать заявление на предоставление экстренной социальной помощи можно на региональном портале госуслуг.
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«С начала года более 113 млн. рублей было выплачено на оказание социальной помощи. Её получили более 15 тыс. жителей. Столкнуться с трудностями может каждый. Наша задача – поддержать человека. Сейчас оформить эту выплату стало ещё удобнее благодаря сервису, который помогает рассчитать доход при подаче заявления», – пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Как уточнили в министерстве, ситуации при которых граждане обращаются за экстренной социальной помощью, разные. Это инвалидность, безработица, малообеспеченность, неспособность к самообслуживанию из-за преклонного возраста или болезни и многое другое. Выплату получат и те, кто потерял жильё в результате аварии, взрыва или стихийного бедствия.
В случае трудной жизненной ситуации размер помощи может составить до 7 тыс. рублей на каждого члена семьи, для одиноко проживающих – до 10 тыс. Если речь идёт о повреждении или утрате жилья, сумма выплат может достигать 30 тыс. рублей на каждого члена семьи и 50 тыс. рублей – для одиноко проживающего.
Подать заявление на предоставление экстренной социальной помощи можно на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская