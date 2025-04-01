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Экстренную социальную помощь с начала года получили 15 тыс. жителей Подмосковья

Фото: iStock / mediaphotos

Фото: iStock / mediaphotos

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Жителям Подмосковья с начала года предоставили экстренной социальной помощи более чем на 113 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Получить такую помощь жители региона могут раз в год. Эта мера направлена на поддержку жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она позволяет покрыть неотложные нужды и расходы.
«С начала года более 113 млн. рублей было выплачено на оказание социальной помощи. Её получили более 15 тыс. жителей. Столкнуться с трудностями может каждый. Наша задача – поддержать человека. Сейчас оформить эту выплату стало ещё удобнее благодаря сервису, который помогает рассчитать доход при подаче заявления», – пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Как уточнили в министерстве, ситуации при которых граждане обращаются за экстренной социальной помощью, разные. Это инвалидность, безработица, малообеспеченность, неспособность к самообслуживанию из-за преклонного возраста или болезни и многое другое. Выплату получат и те, кто потерял жильё в результате аварии, взрыва или стихийного бедствия.

В случае трудной жизненной ситуации размер помощи может составить до 7 тыс. рублей на каждого члена семьи, для одиноко проживающих – до 10 тыс. Если речь идёт о повреждении или утрате жилья, сумма выплат может достигать 30 тыс. рублей на каждого члена семьи и 50 тыс. рублей – для одиноко проживающего.

Подать заявление на предоставление экстренной социальной помощи можно на региональном портале госуслуг.

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В Балашихе в мае запустят производство сантехнических инсталляций
01 апреля 2025, 21:34

Фото: пресс-служба компании «ТАЙМ»

В Балашихе появится новое производство сантехнических инсталляций скрытого монтажа. Запуск серийного производства запланирован на май, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Инвестпроект компании «ТАЙМ» – один из проектов технологического суверенитета, реализуемых в Московской области. Под проект компании предоставили земельный участок в аренду на льготных условиях
«В рамках проекта будет запущен завод сантехнических инсталляций и несущих профильных систем. На новом предприятии создадут более 200 рабочих мест. Инвестиции оцениваются в 1,8 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.
Продукция компании будет выпускаться под брендом RIVO Systems. Познакомиться с продукцией компании можно будет на 30-й Международной строительно-интерьерной выставке MosBuild, которая проходит с 1 по 4 апреля в «Крокус Экспо».

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Жителей Подмосковья предостерегли от неправильной утилизации кассовых чеков
01 апреля 2025, 21:22

Фото: iStock / Goroda

Каждый день жители Подмосковья, сделав покупки в заведениях общепита и магазинах, получают кассовые чеки. Однако их нельзя утилизировать так же просто, как обычную бумагу, предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Бумагу для факсов и чеков изготавливают из термобумаги. Из-за сложности этого материала чеки становятся непригодными для переработки вместе с другой макулатурой. Если термобумагу принимают в качестве макулатуры, есть риск загрязнения опасными токсинами другой целлюлозной продукции», – рассказали в ведомстве.
Опасный состав чековой ленты – главная причина того, что её нужно утилизировать на специализированных площадках в рамках экологических акций, в экоцентрах или на экомобилях.

При этом, как отметили в Минчистоты, сдавать нужно сухие, желательно не смятые, сложенные в стопку чеки.

В министерстве обратили внимание на то, что многие крупные магазины и компании сейчас отказываются от бумажных чеков, заменяя их электронными.

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Жители Подмосковья с начала года оформили в онлайн-формате более 30 тыс. справок
01 апреля 2025, 21:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области оформили через интернет уже более 30 тыс. справок. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Медицинский документ хранится в онлайн-формате в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Это удобно тем, что он всегда находится под рукой и не потеряется. Кроме того, оформление справок через интернет не требует очного посещения поликлиники, что значительно экономит время. Всего с начала года через интернет оформлено более 30 тыс. справок», – уточнил Забелин.

Как напомнили в подмосковном Минздраве, для жителей региона в онлайн-формате доступны справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, необходимая абитуриентам, справка для получения путёвки в санаторий 070/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей 076/у, санаторно-курортная карта для взрослых 072/у, а также справка для предоставления в спортивную секцию.

Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

При этом сертификат о профилактических прививках, справка для секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически. Их можно скачать сразу после заказа.

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Подмосковные промышленники с начала года отгрузили продукции на 1 трлн рублей
01 апреля 2025, 20:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковные промышленные предприятия в январе-феврале текущего года отгрузили товаров собственного производства, а также выполнили работ и предоставили услуг собственными силами более чем на 1 трлн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«За первые два месяца этого года объём отгрузки товаров, работ и услуг промышленными предприятиями региона составил 1 трлн 59 млрд рублей. Рост номинального значения отгрузки по сравнению с прошлогодними показателями составил почти 20%. В обрабатывающей промышленности объём отгрузки составил около 930 млрд рублей, рост номинального показателя – 21,5%», – сказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным ведомства, крупнейшим по объёму отгрузки сектором подмосковной промышленности остаётся пищевое производство. Объём отгрузки пищевыми предприятиями составили 230 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос более чем на 19%.

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В подмосковном Комлесхозе предупредили об опасности лесных пикников с кострами
01 апреля 2025, 20:46

Фото: iStock / Julie Konstantinidi

Пикник с костром в лесу может привести к лесным пожарам. Об этом предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там напомнили, что 20 марта в Подмосковье начался пожароопасный сезон.
«Соблюдайте осторожность, чтобы прогулка в лес не привела к трагедии. Для тех, кто не понимает, есть и материальные наказания. За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. Для физлиц это штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Предусмотрено и лишением свободы на срок до 10 лет», – отметили в подмосковном Комлесхозе.
Там напомнили, что в случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нём на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

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