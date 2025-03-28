Подмосковный пансионат занял первое место на Всероссийском конкурсе

Т. Голикова и Г. Исхакова (Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО)
Пансионат «Ногинский» стал победителем Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Конкурс проводится ежегодно с 2000-го и собирает свыше тысячи участников. Заявки в различных номинациях подают организации со всей России. Награждение победителей состоялось в Доме правительства России.
Каждый год помощь в пансионате получают более 500 жителей Подмосковья.
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«Пансионат вошёл в число лучших в стране и занял первое место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы. Зампредседателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова вручила награду директору пансионата Гульфие Исхаковой», – рассказали в министерстве.По данным Минсоцразвития региона, пансионат «Ногинский» помогает пожилым людям, престарелым и инвалидам. Там работают около 20 врачей различных специализаций, а также 70 сертифицированных помощников по уходу.
Каждый год помощь в пансионате получают более 500 жителей Подмосковья.
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Лора Луганская