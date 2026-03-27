Экзамен по математике продолжил досрочный период ЕГЭ в Подмосковье
В Московской области прошёл третий день досрочного периода единого госэкзамена. 37 участников сдали ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
Три пункта проведения экзаменов организовали в городских округах Балашиха, Красногорск и Подольск.
«На всех этапах контролировалось соблюдение установленного порядка. Особое внимание уделяли входу в пункты проведения экзаменов. За процедурой в аудиториях и штабах ППЭ дистанционно следили онлайн-наблюдатели Ситуационного информационного центра Московской области и региональные общественные наблюдатели», – рассказали в ведомстве.Экзамен прошёл штатно, без нарушений. Замечаний по организации и техническому обеспечению со стороны участников и членов государственной экзаменационной комиссии Московской области не было.
Свои результаты участники смогут узнать не позднее 7 апреля.
Следующий экзамен досрочного периода состоится 31 марта. Учащимся предстоит сдать ЕГЭ по биологии, физике, а также письменную часть экзамена по иностранным языкам.