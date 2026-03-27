Экзамен по математике продолжил досрочный период ЕГЭ в Подмосковье

27 марта 2026, 19:51

В Московской области прошёл третий день досрочного периода единого госэкзамена. 37 участников сдали ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.





Три пункта проведения экзаменов организовали в городских округах Балашиха, Красногорск и Подольск.

«На всех этапах контролировалось соблюдение установленного порядка. Особое внимание уделяли входу в пункты проведения экзаменов. За процедурой в аудиториях и штабах ППЭ дистанционно следили онлайн-наблюдатели Ситуационного информационного центра Московской области и региональные общественные наблюдатели», – рассказали в ведомстве.