В Подмосковье запустили новый сезон медиапроекта «Первые. Ключ безопасности»

26 марта 2026, 14:20

Пленарное заседание местных отделений Движения Первых, посвящённое цифровой безопасности, объединило более 150 участников из Московской области. В Национальном центре «Россия» собрались активисты и специалисты движения, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.





Открыла заседание первый замминистра образования Подмосковья Лариса Сулима. Она подчеркнула стратегическую важность воспитания цифровой культуры у подрастающего поколения. Участники обсудили актуальные угрозы в сети, методы борьбы с мошенничеством и защиту персональных данных.

«Мы завершили два сезона медиапроекта «Первые. Ключ безопасности». В его рамках было выпущено 20 серий, собравших свыше 90 000 просмотров. Это инициатива ребят из Совета Первых регионального отделения Московской области. Благодаря новым форматам и активному вовлечению молодёжи мы стремимся сделать онлайн-мир безопаснее для всех. Вместе с детьми создаём будущее, в котором каждый может защитить свои данные и осознанно подойти к рискам», – сказала председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.