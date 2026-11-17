Экзамен в формате ЕГЭ сдадут свыше 4000 педагогов Московской области
В Московской области стартовал второй этап тренировочных мероприятий для учителей в формате Единого госэкзамена в рамках «Дорожной карты подготовки выпускников». Он завершится 20 ноября, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Участниками станут более 4000 преподавателей русского языка, истории и английского языка.
«Для испытаний подготовили 20 региональных площадок. Учителя проверят уровень своей подготовки по преподаваемым в 11 классе учебным предметам, а также знание процедуры проведения экзамена. Работы педагогов проверят независимые эксперты предметных комиссий Московской области. В личном кабинете учителя появится его результат», – рассказали в министерстве.Педагоги, испытавшие трудности при выполнении заданий, пройдут курсы повышения квалификации с разбором ошибок. По итогам первого этапа тренировочного мероприятия для 250 учителей физики, химии, биологии и математики уже были организованы практические курсы.
Как пояснили в ведомстве, тренировочные мероприятия помогают учителю эффективнее готовить выпускников к ЕГЭ и позволяют повысить его собственные предметные компетенции.
Следующий этап тренировочных мероприятий пройдёт в декабре для учителей географии, литературы и обществознания.