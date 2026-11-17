17 ноября 2026, 17:15

оригинал Фото: istockphoto / alekc79

В Лобне 5 декабря состоится областная эстафета памяти, приуроченная к 85-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. В городе запланированы патриотические акции, памятные мероприятия и встречи с ветеранами.