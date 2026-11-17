В Лобне пройдёт эстафета памяти к 85-летию Битвы за Москву
В Лобне 5 декабря состоится областная эстафета памяти, приуроченная к 85-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. В городе запланированы патриотические акции, памятные мероприятия и встречи с ветеранами.
Программа начнется в полдень встречей делегации ветеранских движений Подмосковья во главе с председателем Московской областной организации ветеранов Виктором Пикулем. У мемориала «Зенитное орудие» проведут общегородской митинг и патриотическую акцию «Живая цепь памяти».
Участники посетят парк Защитников Москвы, где расскажут о событиях 1941 года. Возле исторического противотанкового рва будет работать военно-полевая кухня. В программу также включили возложение цветов к Братским могилам, экскурсии в Музей истории города Лобня и Художественную галерею, торжественное открытие памятника участникам локальных войн на мемориале «Звонница» и тематический концерт.
Одной из главных инициатив станет акция «Живая цепь памяти», символом которой выбрали памятную ленту «За нами Москва». Акция призвана объединить ветеранов, молодёжь и семьи, подчеркнуть преемственность поколений, важность сохранения исторической памяти о подвиге защитников столицы.
Муниципалитетам Подмосковья, участвовавшим в обороне Москвы, предлагают присоединиться к межмуниципальному видеопроекту «Малый подвиг в масштабе Победы». Каждый округ сможет подготовить короткий ролик продолжительностью до двух минут, посвящённый значимому историческому эпизоду или местному подвигу времен обороны столицы.
Видеоматериалы планируется объединить в общий архив, который позволит показать вклад жителей разных городов в Великую Победу. Ролики будут демонстрировать на официальных интернет-ресурсах муниципалитетов, городских экранах, в учреждениях культуры и во время тематических мероприятий, приуроченных к памятным датам.
Приём видеоматериалов продлится до 30 ноября. Готовые работы с пометкой «Малый подвиг в масштабе Победы» принимают во Дворце культуры «Чайка» по адресу Лобня, ул. Дружбы, 3; по электронной почте lobnyadk@mail.ru. Справки по телефону: +7 (495) 577-15-45.
Читайте также: