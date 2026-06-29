Электронные трудовые книжки оформили 8,8 млн работников Московского региона
Электронными трудовыми книжками в столице и Подмосковье пользуются около 8,8 млн работников. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Москве и Московской области.
Цифровой формат документа обеспечивает быстрый доступ к данным о трудовой деятельности гражданина и упрощает получение госуслуг. С начала года электронные трудовые книжки уже оформили более 8,8 млн человек.
«Подавляющее большинство работающих граждан Московского региона оценили преимущества цифрового документа и перешли на ЭТК. При этом бумажный вариант не теряет юридической силы. Его нужно сохранять, поскольку в нём содержатся сведения о переводах и увольнениях работника до 2020 года», – сказал заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.ЭТК – это цифровой аналог привычной бумажной трудовой. Все сведения о трудовой деятельности работника хранятся в информационной системе СФР.
У электронной трудовой книжки есть ряд преимуществ. Например, сведения можно запросить в любой момент через личный кабинет на портале госуслуг и проверить корректность данных. При приёме на работу не надо приносить бумажную книжку, так как работодатель получает сведения из информационной системы СФР.
К тому же информация хранится в защищённой цифровой среде, что исключает риск потери, порчи или подделки документа. А автоматизированный сбор информации сокращает сроки назначения пенсионных выплат и минимизирует ошибки при подсчёте стажа.
Вопросы, касающиеся электронных трудовых книжек, можно задать, позвонив в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный.