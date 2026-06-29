Электронные трудовые книжки оформили 8,8 млн работников Московского региона

29 июня 2026, 14:28

оригинал Фото: Медиасток.рф

Электронными трудовыми книжками в столице и Подмосковье пользуются около 8,8 млн работников. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Москве и Московской области.





Цифровой формат документа обеспечивает быстрый доступ к данным о трудовой деятельности гражданина и упрощает получение госуслуг. С начала года электронные трудовые книжки уже оформили более 8,8 млн человек.

«Подавляющее большинство работающих граждан Московского региона оценили преимущества цифрового документа и перешли на ЭТК. При этом бумажный вариант не теряет юридической силы. Его нужно сохранять, поскольку в нём содержатся сведения о переводах и увольнениях работника до 2020 года», – сказал заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.