В Подмосковье в этом году трудоустроились 10 000 подростков

26 июня 2026, 17:31

оригинал Фото: медиасток.рф

Около десяти тысяч подростков устроились на работу в Московской области в текущем году. Такую цифру назвал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Трудоустройство несовершеннолетних обсудили на выездном заседании Комитета в подмосковном лагере «Литвиново».





«Работу нашли около десяти тысяч подростков. Для многих это стало первой в жизни возможностью получить такой опыт, заключить настоящий трудовой договор и самостоятельно заработать деньги», — сказал Андрей Голубев.