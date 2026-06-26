В Подмосковье в этом году трудоустроились 10 000 подростков
Около десяти тысяч подростков устроились на работу в Московской области в текущем году. Такую цифру назвал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Трудоустройство несовершеннолетних обсудили на выездном заседании Комитета в подмосковном лагере «Литвиново».
«Работу нашли около десяти тысяч подростков. Для многих это стало первой в жизни возможностью получить такой опыт, заключить настоящий трудовой договор и самостоятельно заработать деньги», — сказал Андрей Голубев.Он добавил, что у ребят востребованы разные направления деятельности — от работы вожатыми и администраторами в оздоровительных лагерях до благоустройства территорий.