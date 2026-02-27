Электронный посадочный талон на воздушное судно с марта приравняют к бумажному

27 февраля 2026, 21:21

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Электронный посадочный талон на самолёт с 1 марта официально приравнивается к бумажному. Теперь при регистрации пассажиры могут получить его в любом из этих двух форматов, напомнили в пресс-службе Минтранса Московской области.





При регистрации на рейс перевозчик обязан направить оформленный электронный талон пассажиру тем способом, который был указан при бронировании.

«В посадочном талоне должна содержаться следующая информация: фамилия и инициалы пассажира; номер рейса; дата вылета; время окончания посадки, а также номер места на борту. Помимо этого, допускается указание дополнительной информации, относящейся к перевозке», – рассказали в пресс-службе.