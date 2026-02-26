В аэропортах Подмосковья за полгода 250 раз пресекали деятельность «зазывал»

26 февраля 2026, 14:49

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Сотрудники Минтранса Подмосковья, МВД России и службы безопасности аэропортов за полгода выписали более 250 постановлений за незаконную деятельность по предложению услуг такси. Сумма штрафов превысила 1,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе МТДИ.





Свыше 230 «зазывал» оштрафовали на территории аэропорта Шереметьево, около 20 – в аэропорту Домодедово.

«Административную ответственность за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах региона ввели с 19 августа прошлого года. С тех пор количество нарушений постепенно снижается. Самое большое число нарушителей зафиксировали в августе-октябре, наименьшее – в январе этого года. С начала 2026-го выявили 26 нарушителей», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.