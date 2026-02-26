В аэропортах Подмосковья за полгода 250 раз пресекали деятельность «зазывал»
Сотрудники Минтранса Подмосковья, МВД России и службы безопасности аэропортов за полгода выписали более 250 постановлений за незаконную деятельность по предложению услуг такси. Сумма штрафов превысила 1,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе МТДИ.
Свыше 230 «зазывал» оштрафовали на территории аэропорта Шереметьево, около 20 – в аэропорту Домодедово.
«Административную ответственность за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах региона ввели с 19 августа прошлого года. С тех пор количество нарушений постепенно снижается. Самое большое число нарушителей зафиксировали в августе-октябре, наименьшее – в январе этого года. С начала 2026-го выявили 26 нарушителей», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Работу нелегальных такси на территории аэропортов пресекают ежедневно. Задача – сделать так, чтобы пассажиры не столкнулись с «зазывалами», а обращались к официальным перевозчикам такси, у которых есть необходимые разрешения и опыт, а стоимость поездки значительно ниже. Для вызова такси можно использовать мобильные приложения агрегаторов, службу такси по телефону или заказать перевозку на стойке в аэропорту.
Как напомнили в министерстве, за предложение нелегальных услуг такси в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский предусмотрены штрафы: 5 000 рублей – для граждан, 20 000 рублей – для должностных лиц, 50 000 рублей – для юрлиц. На нарушителя составляют протокол об административном правонарушении, после чего дело о привлечении к ответственности рассматривают в министерстве.
Кроме того, в МТДИ подчеркнули, что пользоваться услугами нелегалов небезопасно из-за отсутствия страховки для пассажиров на случай аварии.