На строительстве перехода у станции Подлипки-Дачные начался новый этап работ
Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути строят у станции Подлипки-Дачные в округе Королёв. В настоящее время рабочие приступили к погружению шпунтового ограждения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.
Подробнее о ходе работ рассказал глава подмосковного министерства Марат Сибатулин.
«Строители переустроили кабельные линии протяжённостью полтора километра, завершили подготовку площадки под буровые работы и занялись погружением шпунтового ограждения. В ближайшее время начнётся устройство буронабивных свай на опорах», — сказал Марат Сибатулин.Новый переход соединит три района Королёва — Юбилейный, Завокзальный и Центральный. Конструкция будет состоять из пролётного строения, двух башен со сходами на улицы и дополнительного схода прямо на платформу ж/д станции.
Завершить работы планируется во втором квартале 2027 года.