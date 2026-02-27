На строительстве перехода у станции Подлипки-Дачные начался новый этап работ

27 февраля 2026, 10:59

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути строят у станции Подлипки-Дачные в округе Королёв. В настоящее время рабочие приступили к погружению шпунтового ограждения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.





Подробнее о ходе работ рассказал глава подмосковного министерства Марат Сибатулин.





«Строители переустроили кабельные линии протяжённостью полтора километра, завершили подготовку площадки под буровые работы и занялись погружением шпунтового ограждения. В ближайшее время начнётся устройство буронабивных свай на опорах», — сказал Марат Сибатулин.