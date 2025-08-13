Электронное расписание Мострансавто скачали боле 2 млн раз

13 августа 2025, 11:36

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Общее количество скачиваний в сервисе электронных расписаний Мострансавто превысило 2,12 млн. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Сервис «Скачай, не срывай» оказался наиболее популярен у пассажиров автобусных маршрутов, которые связывают Подмосковье со столицей.





«В июле лидером по числу скачиваний расписания остался маршрут №362, курсирующий между ж/д станцией Монино и станцией метро «Щёлковская» (свыше 2 тысяч скачиваний). Второе место занял маршрут №308, доставляющий пассажиров от метро «Домодедовская» до аэропорта Домодедово и обратно (1,3 тыс. скачиваний). А замыкает топ-3 маршрут №388 (Сергиев Посад — метро ВДНХ), его скачали более тысячи раз», — говорится в сообщении.