Жители аварийных домов Подмосковья подали около 990 заявок на жилищные сертификаты
Почти 990 заявок на получение жилищных сертификатов подали переселенцы из аварийного жилья в Московской области с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
Сертификат предоставляется как собственникам жилья, так и людям, проживающим в аварийных домах по договору соцнайма. Сертификат можно использовать для самостоятельной покупки жилья в любом районе Подмосковья.
«С начала реализации программы сертификатов этим летом на них поступило 987 заявок в администрации 40 областных округов. Больше всего заявок — 170 — подали в Шатуре. На второе место вышел округ Щёлков (80 заявок). На третьем места Кашира (55 заявок), на четвёртом — Коломна (47 заявок), а замыкает топ-5 Павлово-Посадский округ (23 заявки)», — говорится в сообщении.Сумма, на которую выдаётся сертификат, зависит от площади аварийного жилья. Заявки на сертификаты принимаются до 1 сентября. Затем в срок до 1 октября сертификат нужно реализовать.
Подробную информацию по сертификатам можно получить, позвонив на горячую линию Минстройкомплекса Московской области по телефонам: +7-925-241-75-11, +7-925-241-13-52, +7-925-241-75-24 и +7-926-611-93-33.