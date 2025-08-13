Жители аварийных домов Подмосковья подали около 990 заявок на жилищные сертификаты

13 августа 2025, 11:10

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Почти 990 заявок на получение жилищных сертификатов подали переселенцы из аварийного жилья в Московской области с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.





Сертификат предоставляется как собственникам жилья, так и людям, проживающим в аварийных домах по договору соцнайма. Сертификат можно использовать для самостоятельной покупки жилья в любом районе Подмосковья.





«С начала реализации программы сертификатов этим летом на них поступило 987 заявок в администрации 40 областных округов. Больше всего заявок — 170 — подали в Шатуре. На второе место вышел округ Щёлков (80 заявок). На третьем места Кашира (55 заявок), на четвёртом — Коломна (47 заявок), а замыкает топ-5 Павлово-Посадский округ (23 заявки)», — говорится в сообщении.