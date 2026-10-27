Электронное расписание подмосковных автобусов скачали более 3 млн раз

27 октября 2026, 13:15

оригинал Видео: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 3,27 млн раз пассажиры автобусов компании «Мострансавто» воспользовались цифровым сервисом расписаний «Скачай, не срывай» с момента его запуска в апреле 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





С начала текущего года электронное расписание скачали уже свыше 598 тысяч раз.





«Цифровые сервисы делают поездки на общественном транспорте региона удобнее. Благодаря проекту «Скачай, не срывай» актуальное расписание автобусов пассажир может сохранить в смартфоне», — сказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.