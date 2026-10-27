В Подмосковье за неделю подписали 30 договоров на установку фандоматов
Около 30 соглашений об установке ёмкостей для сбора вторсырья — фандоматов — подписали в Московской области за неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
В фандоматы можно сдавать пластиковые бутылки. Кроме того, есть специальные ёмкости для приёма текстиля. Всё содержимое фандоматов отправляется на переработку.
«Всего с начала текущего года в Подмосковье заключили уже более 1 300 соответствующих соглашений. Подано около 1 490 заявлений. Для удобства организации сбора вторсырья в регионе запущена электронная услуга: она избавляет заявителя от кадастровых расходов и позволяет получить разрешение за семь дней», — отмечается в сообщении.Все места расположения фандоматов отмечены на интерактивной карте, размещённой на сайте министерства.