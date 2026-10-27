В Подмосковье за неделю подписали 30 договоров на установку фандоматов

27 октября 2026, 12:02

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около 30 соглашений об установке ёмкостей для сбора вторсырья — фандоматов — подписали в Московской области за неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





В фандоматы можно сдавать пластиковые бутылки. Кроме того, есть специальные ёмкости для приёма текстиля. Всё содержимое фандоматов отправляется на переработку.





«Всего с начала текущего года в Подмосковье заключили уже более 1 300 соответствующих соглашений. Подано около 1 490 заявлений. Для удобства организации сбора вторсырья в регионе запущена электронная услуга: она избавляет заявителя от кадастровых расходов и позволяет получить разрешение за семь дней», — отмечается в сообщении.