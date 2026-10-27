На дороге Путилково — Пятницкое шоссе приступили к устройству экранов от шума

27 октября 2026, 12:51

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Подготовка буровых работ для устройства свайного основания шумозащитных экранов стартовала на строительстве дороги Путилково — Пятницкое шоссе в округе Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Протяжённость новой четырёхполосой трассы составляет около 1 800 метров. В настоящее время объект готов на 72%.





«Сейчас рабочие готовятся к бурению скважин под буронабивные сваи шумозащитных экранов. Параллельно продолжается строительство основного хода дороги: формирование обочин и откосов, устройство песчаного и щебёночного основания, укладка асфальтобетонного покрытия и установка бортового камня», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.