Электроснабжение восстановили после непогоды в шести подмосковных округах

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Специалисты компании «Россети Московский регион» восстановили подачу электричества всем потребителям в шести подмосковных округах, пострадавших от аномальной майской непогоды, – Истра, Рузский, Волоколамский, Клин, Сергиево-Посадский и Талдомский. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
Сейчас абонентов этих округов переводят с резервной схему подачи электричества на нормальную. Работу завершат в ближайшие часы.
В округах Солнечногорск и Дмитровский продолжают работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ. Затем специалисты приступят к восстановлению нормальной схемы электроснабжения. Также сетевая организация помогает восстановить электроснабжение на сетях других собственников – СНТ, коттеджных посёлков и так далее.
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В округах Солнечногорск и Дмитровский продолжают работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ. Затем специалисты приступят к восстановлению нормальной схемы электроснабжения. Также сетевая организация помогает восстановить электроснабжение на сетях других собственников – СНТ, коттеджных посёлков и так далее.
«Если в вашем доме нет электричества, позвоните на бесплатный круглосуточный телефон «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220 (короткий номер – 220). Можно также написать виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион» Электре. Найти чат-бот можно в закрепленных сообщениях ТГ-канала компании», – сказали в министерстве.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что в ночь на 2 мая из-за аномального снегопада и сильного ветра в регионе упали деревья, они повредили ЛЭП. В Подмосковье были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Нарушения электроснабжения затронули более 26 тыс. человек.
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Лора Луганская