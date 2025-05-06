Энергетики восстановили в Подмосковье более 400 повреждённых непогодой ЛЭП

Фото: пресс-служба компании «Россети Московский регион»
Сотрудники компании «Россети Московский регион» при ликвидации последствий самого разрушительного за 15 лет циклона отремонтировали 412 линий электропередачи. Он также сняли с проводов 3 923 упавших на ЛЭП дерева, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«Высота упавших во время непогоды из-за пределов просек многолетних деревьев достигала 25 м. Специалистам компании «Россети Московский регион» для удаления с проводов ЛЭП высоких деревьев пришлось задействовать значительные ресурсы. Кроме того, специалисты уже восстановили 1 223 пролёта и заменили 105 опор ЛЭП. Работы ведутся круглосуточно для скорейшего обеспечения потребителей электричеством», – отметили в ведомстве.Сейчас энергетики продолжают оперативно отрабатывать индивидуальные заявки, в том числе по абонентским потребительским сетям, которые СНТ и коттеджные посёлки обслуживают самостоятельно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что из-за аномального снегопада и сильного ветра в ночь на 2 мая в регионе упало много деревьев, они повредили ЛЭП. По всей области были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Это затронуло более 26 тыс. человек. Последствия непогоды ликвидировали более 200 аварийных бригад.
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