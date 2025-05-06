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Энергетики восстановили в Подмосковье более 400 повреждённых непогодой ЛЭП

Фото: пресс-служба компании «Россети Московский регион»

Фото: пресс-служба компании «Россети Московский регион»

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Сотрудники компании «Россети Московский регион» при ликвидации последствий самого разрушительного за 15 лет циклона отремонтировали 412 линий электропередачи. Он также сняли с проводов 3 923 упавших на ЛЭП дерева, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«Высота упавших во время непогоды из-за пределов просек многолетних деревьев достигала 25 м. Специалистам компании «Россети Московский регион» для удаления с проводов ЛЭП высоких деревьев пришлось задействовать значительные ресурсы. Кроме того, специалисты уже восстановили 1 223 пролёта и заменили 105 опор ЛЭП. Работы ведутся круглосуточно для скорейшего обеспечения потребителей электричеством», – отметили в ведомстве.
Сейчас энергетики продолжают оперативно отрабатывать индивидуальные заявки, в том числе по абонентским потребительским сетям, которые СНТ и коттеджные посёлки обслуживают самостоятельно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что из-за аномального снегопада и сильного ветра в ночь на 2 мая в регионе упало много деревьев, они повредили ЛЭП. По всей области были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Это затронуло более 26 тыс. человек. Последствия непогоды ликвидировали более 200 аварийных бригад.

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В городе Пушкино возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать»
06 мая 2025, 21:44

Фото: пресс-служба г. о. Пушкинский

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов в канун Дня Победы возложил цветы к мемориалу «Скорбящая мать» в городе Пушкино. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В церемонии участвовали ещё около 30 человек – юнармейцы, «Волонтёры Победы», «Волонтёры Подмосковья», а также представители прокуратуры Московской области.
«Впереди у нас самый большой в нашей стране праздник. Провели мероприятие с нашей молодёжью. Очень важно привлекать молодых людей к таким патриотическим встречам, чтобы и они могли сказать слова благодарности ветеранам», – отметил глава Красноцветов.
Фото: пресс-служба г. о. Пушкинский

Ранее в Пушкинском состоялась патриотическая акция «Звезда Победы». Активисты выстроились в форме звёзд в трёх городах – Пушкине, Ивантеевке и Красноармейске – в знак уважения к поколению победителей и гордость за страну. В акции участвовали около 750 человек.

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В Подмосковье за последний год стартовало 100 импортозамещающих проектов
06 мая 2025, 21:04

Фото: пресс-служба компании «Изолятор – полимерные изоляторы и композиты»

В Московской области за последний год начали реализовывать 100 новых проектов технологического суверенитета. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«В течение последнего года сразу 100 проектов импортозамещения вышли в регионе на стадию реализации. Суммарный объём заявленных инвестиций превышает 41 млрд рублей. За счёт открытия новых предприятий в регионе создадут 4,2 тыс. рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Среди последних проектов импортозамещения – проект компании «ОКБ КП», которая планирует производить в городском округе Мытищи электрические и оптические кабельные сборки.

Другой импортозамещающий проект начала компания «Изолятор-ПИК». Инвестор запустит в муниципальном округе Шаховская предприятие по выпуску композитных полых изоляторов. В министерстве напомнили, что с 2022 года в Подмосковье было заявлено 418 проектов технологического суверенитета. 165 из них уже реализованы.

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Мотошоу команды FMX13 возвращается в Московскую область
06 мая 2025, 20:53

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

С мая по июль в 10 подмосковных городах пройдут бесплатные уличные шоу команды мотофристайла FMX13 с участием профессиональных райдеров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Зрителей ждут трюки мирового уровня на мотоциклах и багги – прыжки с трамплинов, фигуры высшего пилотажа и воздушная акробатика. В программе – три блока выступлений на мотоциклах и сальто на багги, а также шоу чемпиона мира по битбоксу Вахтанга. Вход для зрителей будет свободным», – говорится в сообщении.
17 мая шоу FMX13 пройдёт в Видном, 24 мая – в Королёве, 25 мая – в Можайске, 12 июня – в Мытищах, 14 июня – в Дмитрове, 21 июня – в Воскресенске, 28 июня – в Лобне, 12 июля – в Истре, 19 июля – в Коломне, а 26 июля – в Дубне.

Во все эти дни программа будет начинаться в 17 часов. Её продолжительность – один час.

В министерстве напомнили, что команда FMX13 была создана в 2007 году самым титулованным российским райдером, основоположником фристайл-мотокросса в России Алексеем Колесниковым. Она уже выступала с большим успехом в городах региона прошлым летом.

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В детском Центре Рошаля помогли мальчику с дротиком во лбу
06 мая 2025, 20:34

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля достали дротик из черепа мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
10-летнего школьника с травмой головы доставила в клинику бригада скорой помощи. Как выяснилось, ребёнок играл с друзьями в дартс, и дротик попал ему в лоб. Врачи провели маленькому пациенту компьютерную томографию и направили в отделение нейрохирургии.
«Мальчику повезло: дротик прошёл только через кортикальный слой, не задев жизненно важные ткани головного мозга. В условиях местной анестезии при помощи специальных инструментов мы аккуратно извлекли дротик из черепа. Процедура длилась около шести минут. После операции мальчик прошёл курс противовоспалительной и антибактериальной терапии», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением ДКЦ Аслан Текоев.
На третьи сутки после процедуры ребёнка выписали.

В преддверии длинных майских выходных врачи напомнили о необходимости соблюдать технику безопасности во время игр. При необходимости следует сразу обращаться за помощью к медикам.

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В раменской школе провели тренировку на случай пожара
06 мая 2025, 20:21

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Сотрудники экстренных служб провели профилактическое мероприятие по пожарной безопасности в школе №22 посёлка Дубовая Роща. Оно проходило в рамках Всероссийской тренировочной эвакуации, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому округу вместе с пожарной частью №42 и Раменской службой спасения учениками и педагогами отработали алгоритм действий в случае возникновения пожара. Как только сработало сигнальное оповещение, всех школьников попросили немедленно покинуть здание.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

«Согласно легенде, во время учебной эвакуации школы все благополучно эвакуировались из помещения. Но при подсчёте детей выяснилось, что один ученик остался. За ним отправились спасатели и благополучно вывели из здания. Подобные мероприятия позволяют пройти весь алгоритм действий, который необходимо знать всем», – сказала инспектор ОНД и ПР по Раменскому муниципальному округу Людмила Фомина.
По словам директора школы №22 Ларисы Чуравцевой, такие мероприятия проходят в учебном заведении регулярно.

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