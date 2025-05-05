Сотрудники МЧС устраняют последствия непогоды в Московской области

Ветераны Московской области могут бесплатно воспользоваться такси, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Ещё с 2017 года на постоянной основе организован бесплатный проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, зарегистрированных в регионе, и сопровождающих их.