Сотрудники МЧС устраняют последствия непогоды в Московской области

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО
Сотрудники МЧС России продолжают помогать в работах по восстановлению электроснабжения в шести городских округах Подмосковья. Всего в 101 населённом пункте проживают более 800 человек, сообщил старший оперативный дежурный ЦУКС Главного управления МЧС России по Московской области Андрей Веретенников.
«В 19 муниципальных образованиях упало 2478 деревьев. С последствиями непогоды продолжают бороться 557 человек и 186 единиц техники Московской областной системы РСЧС. Личный состав подмосковного МЧС распиливает и убирает поваленные деревья, обеспечивают пожарную безопасность в оставшихся без света населённых пунктах», – отметил Веретенников.Сотрудники госпожнадзора дежурят на социально-значимых объектах, находящихся без электричества. Работы идут круглосуточно.
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