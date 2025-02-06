Электростальские хирурги избавили пациентку от 200 г камней в мочевом пузыре

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Электростальской больницы достали из мочевого пузыря женщины 200 г камней. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
В приёмный покой поступила 54-летняя местная жительница с жалобами на сильную боль в животе. Обследование выявило в её мочевом пузыре крупные конкременты. Со слов женщины, она не ходила на профилактические осмотры, а за медицинской помощью обратилась только из-за острой боли.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
В областном Минздраве напомнили, что регулярные профосмотры и диспансеризации позволяют выявить патологии на ранней стадии. Записаться на приём можно по телефону 122, через чат-бот Денис чат-бот в Telegram или оставить заявку на региональном портале госуслуг «Здоровье».
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В приёмный покой поступила 54-летняя местная жительница с жалобами на сильную боль в животе. Обследование выявило в её мочевом пузыре крупные конкременты. Со слов женщины, она не ходила на профилактические осмотры, а за медицинской помощью обратилась только из-за острой боли.
«Мы провели экстренную операцию. Через разрез на передней брюшной стенке извлекли из мочевого пузыря два камня размером 7,5 и 5,5 см, которые суммарно весили 200 г. Нужно было не только удалить образования, а ещё и сохранить функциональность мочевого пузыря. Нам это удалось», – рассказала врач-уролог Ольга Чежина.Послеоперационный период у пациентки протекал без осложнений. Сейчас она выписана домой на амбулаторное лечение с рекомендациями от врачей скорректировать питание, чтобы избежать повторного образования камней.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
В областном Минздраве напомнили, что регулярные профосмотры и диспансеризации позволяют выявить патологии на ранней стадии. Записаться на приём можно по телефону 122, через чат-бот Денис чат-бот в Telegram или оставить заявку на региональном портале госуслуг «Здоровье».
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Лора Луганская